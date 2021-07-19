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الكاظمي يشيد بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات

01:47 م الإثنين 19 يوليه 2021
الكاظمي يشيد بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بغداد- (د ب أ):

أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعم الأمن والازدهار الشعبين العراقي والإماراتي".

وأضاف البيان، جرى خلال الاتصال بحث تنمية العلاقات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن تطلع العراق إلى تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

من جهته عبر بن زايد عن مساندته للعراق ولخطوات حكومة الكاظمي الرامية إلى الإصلاح وانتهاج سياسة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة عموما.

مصطفى الكاظمي العراق الإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عيد الأضحى

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