Masrawy logo white

حادث سير يودي بحياة 28 شخصا على الأقل في باكستان

01:27 م الإثنين 19 يوليه 2021
حادث سير يودي بحياة 28 شخصا على الأقل في باكستان

سيارات إسعاف في باكستان

اسلام اباد- (بي بي سي):

قال مسؤولون في باكستان إن 28 شخصا على الأقل قتلوا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في إقليم البنجاب.

وكانت الحافلة مكتظة بالأشخاص المتجهين إلى ديارهم لتمضية عيد الأضحى، الذي يبدأ غدا، مع أهاليهم، حسبما ذكر المسؤولون.

وأصيب في الحادث أكثر من أربعين شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

وباكستان لديها سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة المرورية مع تسجيل آلاف الحوادث كل عام بسبب سوء صيانة المركبات، والقيادة المتهورة، ومستوى الطرق الذي هو دون المطلوب.

هذا المحتوى من

حادث سير باكستان اسلام اباد اصطدام بين حافلة وشاحنة

الخبر التالى:

الصراع في تيجراي: المعارك تمتد لولاية عفار وشبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا