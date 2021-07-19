حادث سير يودي بحياة 28 شخصا على الأقل في باكستان

اسلام اباد- (بي بي سي):

قال مسؤولون في باكستان إن 28 شخصا على الأقل قتلوا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في إقليم البنجاب.

وكانت الحافلة مكتظة بالأشخاص المتجهين إلى ديارهم لتمضية عيد الأضحى، الذي يبدأ غدا، مع أهاليهم، حسبما ذكر المسؤولون.

وأصيب في الحادث أكثر من أربعين شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

وباكستان لديها سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة المرورية مع تسجيل آلاف الحوادث كل عام بسبب سوء صيانة المركبات، والقيادة المتهورة، ومستوى الطرق الذي هو دون المطلوب.