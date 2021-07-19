وسائل إعلام حكومية إثيوبية: الملء الثاني لسد النهضة ينتهي في غضون دقائق

كتبت- هدى الشيمي:

قالت وسائل إعلام حكومية إثيوبية تأكيدها اليوم الاثنين، إن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة سيتم في غضون دقائق، وهو ما قد يعزز تصريحات خبراء حول فشل الملء الثاني في تحقيق هدفه بسبب انخفاض منسوب الخرسانة.

ونقلت وكالة رويترز الإخبارية عن هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة قولها إن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

وكان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية- قال على صفحته بموقع فيسبوك- إن إثيوبيا تفشل في التخزين الثاني لسد النهضة، موضحًا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترًا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وأضاف: "عند منسوب 573 مترًا ستختفي معظم الجزر الثلاث التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وأكد شراقي، أنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق، وكانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 مترًا بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب.