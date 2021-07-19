سلطنة عمان تتضامن مع ألمانيا وبلجيكا ونذرلاند ولوكسمبورج إثر الفيضانات

مسقط- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تضامن السلطنة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكتي بلجيكا ونذرلاند، ودوقية لوكسمبورغ، إثر الفيضانات التي وقعت مؤخرا.

وعبرت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومات وشعوب هذه الدول وإلى أسر الضحايا وعن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت هذه الدول قد تعرضت إلى فيضانات "القرن" والتي أودت بحياة 186 شخصاً على الأقل في ألمانيا وبلجيكا.