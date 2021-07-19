السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المصلين بالمسجد النبوي يومي عرفة والعيد

المدينة المنورة-(أ ش أ):

أكملت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف استعداداتها لاستقبال المصلين الذين سيتوافدون على المسجد النبوي، اليوم الإثنين، (يوم عرفة)، وغدا لأداء صلاة عيد الأضحى، من خلال استنفار جميع الطاقات البشرية والآلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية- أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال زوار المسجد النبوي في يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى، وجرى تجنيد قرابة 2500 موظف وموظفة، و4 آلاف عامل وعاملة، و900 متطوع ومتطوعة، بالإضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة، لتسهيل وصول المصلين للمسجد النبوي الشريف وأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وقال إنه تم تجهيز جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفرق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ ليتم التأكد من سلامة وصحة جميع المصلين، والتأكيد على الجميع بأهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وأهاب العسيري بزائري المسجد النبوي الشريف ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات المبلغة لهم من قبل العاملين ورجال الأمن بارتداء الكمامة وجلب السجادة الخاصة مع كل مصل وعدم جلب الأطعمة وإحضار الأطفال.