السعودية: الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات وسط إجراءات صحية احترازية

الرياض- (د ب أ):

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الإثنين التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية بسبب فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، واكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج جرى توفيرها في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه الحجاج .

ولفتت إلى عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة النبي محمد.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات النبي محمد فيها، وصلى بها الفجر.

وينطلق موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.