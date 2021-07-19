"جونز هوبكنز": 190 مليونا و379 ألفا و364 حالة إجمالي مصابي كورونا حول العالم

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 190 مليونا و379 ألفا و364 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و88 ألفا و365 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و79 ألفا و960 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 609 آلاف و19 حالة.​