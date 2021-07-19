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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب الشهر المقبل لتدشين بعثة دبلوماسية

12:17 ص الإثنين 19 يوليه 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب الشهر المقبل لتدشين بعثة دبلوماسية

يائير لابيد

غزة - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية يائير لابيد سيتوجه الشهر المقبل إلى المغرب، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ ما يقرب من عقدين، حيث تتطلع الدولتان إلى زيادة تعميق العلاقات بناء على اتفاق التطبيع العام الماضي.

وعلمت الصحيفة أن وزير الخارجية يائير لابيد سيتوجه إلى المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة في العاصمة الرباط، وكذلك لمناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن هذه ستكون أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ أن زار سلفان شالوم المغرب آخر مرة في عام 2003.

وبعد 20 عاما من الهدوء في العلاقات الدبلوماسية، جددت إسرائيل والمغرب العلاقات بينهما أواخر العام الماضي، وسط موجة من اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والدول العربية والتي أصبحت تعرف باسم الاتفاقيات الإبراهيمية.

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يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي المغرب بعثة دبلوماسية

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