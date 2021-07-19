النطق بالحكم على أمريكيين ساعدا كارلوس غصن على الهروب من اليابان

طوكيو - (د ب أ):

تصدر محكمة في اليابان غدا الاثنين حكمها على أمريكيين اثنين، هما أب ونجله قاما بتهريب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، من محاكمة في اليابان عام 2019 في صندوق آلات موسيقية كبير .

وقد أوصى ممثلو الادعاء الياباني في جلسة استماع عقدت في مطلع الشهر الجاري بمعاقبة الأب مايكل تايلور وهو جندي أمريكي سابق بالسجن لمدة عامين و 10 أشهر، ومعاقبة ابنه بيتر تايلور بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.

وأقرا بالذنب في الاتهامات بمساعدتهما غصن على الهروب إلى بيروت، وهو تطور كان صادما مثل اعتقال غصن في نوفمبر 2018 لاتهامه بجرائم مالية مزعومة.

وفي ظل هروب غصن، وعدم إمكانية تسليمه نظرا لأن دولة لبنان لا تسلم مواطنيها، أصبح الرجلان وكيلين عن غصن في قضيته، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما تتم محاكمة جريج كيلي وهو مدير سابق في نيسان وقد تم اعتقاله في نفس يوم اعتقال رئيسه غصن. وقد نفى غصن وكيلي الاتهامات الموجهة إليهما.

قال محامو الدفاع عن المتهمين إنهما يجب أن يتلقيا حكما مع وقف التنفيذ.