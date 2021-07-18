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موريتانيا: زيادة ساعات حظر التجوال ومنع التجمعات لمكافحة كورونا

10:59 م الأحد 18 يوليه 2021
موريتانيا: زيادة ساعات حظر التجوال ومنع التجمعات لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

نواكشوط - (د ب ا)

قررت الحكومة الموريتانية زيادة ساعات حظر التجوال المعمول به في البلاد منذ أكثر من عام لمنع تفشي فيروس كورونا والتصدي للموجة الجديدة من الفيروس.

وحسب بيان للجنة الوزارية لمتابعة جائحة كورونا صدر مساء اليوم الأحد، سيبدأ حظر التجوال من العاشرة ليلا بدلا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك " منع التجمعات في الأماكن العامة وفرض ارتداء الكمامات كما ألغيت زيارة كان الرئيس يعتزم القيام بها نهاية الشهر الحالية لمحافظة في شمال البلاد.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى توصية هيئة العلماء المتعلقة بإقامة صلاة عيد الأضحى في البيوت منعا لتفشي السلالة المتحورة " دلتا" وسط تسجيل ارتفاع في الإصابات والوفيات .

فيروس كورونا موريتانيا الحكومة الموريتانية حظر التجوال

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