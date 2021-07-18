Masrawy logo white

السعودية تبدأ مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

10:23 م الأحد 18 يوليه 2021
السعودية تبدأ مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

كسوة الكعبة المشرفة

وكالات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع.

تجرى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مساء الأحد، عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كعادتها في مثل هذا اليوم من كل عام.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الحج السعودية، المهندس هشام سعيد، أن الخطط تسير وفق ما خُطط له، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.

كسوة الكعبة المشرفة المسجد الحرام المسجد النبوي الكعبة السعودية

الخبر التالى:

البيت الأبيض: لا علاقة لزيارة هاريس للطبيب باجتماعها بمشرعين تأكدت إصابتهم بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين "وقفة عرفات" بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا