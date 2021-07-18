السعودية تبدأ مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)
وكالات
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع.
تجرى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مساء الأحد، عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة، كعادتها في مثل هذا اليوم من كل عام.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الحج السعودية، المهندس هشام سعيد، أن الخطط تسير وفق ما خُطط له، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.
مشاهد من مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 18, 2021
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لقطات لبدء استبدال كسوة الكعبة المشرفة.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 18, 2021
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سيتم نقل كسوة #الكعبة_المشرفة إلى #الحرم_المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة تُطلى من الداخل بمادة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به@H_alsufayan pic.twitter.com/iIc5wTpF7A— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 18, 2021
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