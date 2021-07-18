إمدادات عاجلة من الأكسجين من الجزائر وفرنسا والكويت إلى تونس

تونس - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأحد عن إمدادات عاجلة من الأكسجين من الجزائر والكويت يتوقع وصولها خلال ساعات لسد النقص الشديد في مستشفيات البلاد المكتظة بمرضى كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة أن الجزائر قررت إرسال شاحنتين عبر البر محملتين بالأكسجين فيما يتوقع وصول صهاريج من دول أخرى بداية من غد الاثنين.

وأضاف البيان أن الكويت قررت إرسال شحنات من الاكسجين عبر جسر جوي بدءا من يوم غد الاثنين.

كانت فرنسا أرسلت شحنة أكسجين أولى أمس السبت وتعهدت بإرسال المزيد خلال أيام.

يأتي التحرك بعد أن أطلق أطباء في مستشفيات عمومية نداءات من أجل توفير الأكسجين خشية سقوط المزيد من الضحايا المصابين بالفيروس في ظل تقلص المخزون من هذه المادة.

وفاق معدل الإصابات اليومية في تونس على مدى الأسبوع الأخير سبعة آلاف بينما تخطى معدل الوفيات المبلغ عنها يوميا في المستشفيات 160 حالة وفاة.

وتدفقت مساعدات ومعدات طبية من عدة دول على تونس مع وعود بتوفير مئات الآلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمساعدتها على احتواء الأزمة الصحية الخطيرة.