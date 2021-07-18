الري السودانية: زيادة متوقعة فى وارد مياه النيل الأزرق

وكالات

أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، مساء الأحد أن هناك زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة للأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.

وأكد المهندس معتصم العوض محمد مدير الإدارة العامة للخزانات، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الري السودانية الأحد، أنه سوف تكون هناك زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم.

ودعت وزارة الري المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.