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الري السودانية: زيادة متوقعة فى وارد مياه النيل الأزرق

09:42 م الأحد 18 يوليه 2021
الري السودانية: زيادة متوقعة فى وارد مياه النيل الأزرق

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

وكالات

أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، مساء الأحد أن هناك زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة للأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.

وأكد المهندس معتصم العوض محمد مدير الإدارة العامة للخزانات، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الري السودانية الأحد، أنه سوف تكون هناك زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم.

ودعت وزارة الري المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وزارة الري السودانية السودان مياه النيل النيل الأزرق الأمطار

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