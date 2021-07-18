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وزير خارجية إسرائيل يعتزم زيارة المغرب الشهر المقبل

08:32 م الأحد 18 يوليه 2021
وزير خارجية إسرائيل يعتزم زيارة المغرب الشهر المقبل

يائير لابيد

تل أبيب - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زيارة المغرب مطلع أغسطس المقبل، لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن مصادر إسرائيلية اليوم الأحد.

وسيكون لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور المغرب منذ استئناف الدولتين العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي ضم الولايات المتحدة، واعترفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال موقع أكسيوس إن لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة اتفقا على الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر للموقع الأمريكي إن من المتوقع أن تجرى الزيارة في 10 أو 11 آب/ أغسطس المقبل، وهي ترتبط بوضع جائحة كورونا في إسرائيل والمغرب حينها.

يائير لابيد المغرب الاحتلال الإسرائيلي الرباط

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