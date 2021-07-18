"لدينا ما يكفينا من الماء".. إسرائيل تُصدر بيانًا رسميًّا بشأن أزمة سد النهضة

وكالات:

أكدت إسرائيل، أنها غير متورطة في أزمة سد النهضة الإثيوبية، لافتة إلى أن ما يثار في تقارير صحفية حول تورط تل أبيب "عار من الصحة".

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان، اليوم الأحد "تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضافت أن "إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".

‏وزعمت أن "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

‏وتابعت أن "إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه".

وأعربت عن "أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القلق بشأن مياه النيل بالنسبة للمصريين هو قلق مشروع.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: الموضوع ده شاغلنا.. خلوني أقولكم الحكاية باختصار شديد، كنا بنتعامل في كل قضايانا بعقل رشاد وتخطيط عميق، عمرنا مع عيشنا الوهم ولا حاولنا نصدره ليكم.