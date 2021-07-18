العاهل الأردني وسلطان عمان يؤكدان مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك

عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مواصلة التنسيق المشترك والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله من السلطان هيثم، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، مشددا على ضرورة نيل الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.