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رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلا دوليا عاجلا

05:34 م الأحد 18 يوليه 2021
رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلا دوليا عاجلا

محمد اشتية

رام الله - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، تعد انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعا أشتية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين لمدينة القدس المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

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محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المستوطنين المسجد الأقصى

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