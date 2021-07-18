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الأردن وبلجيكا يبحثان أوجه التعاون العسكري المشترك

05:19 م الأحد 18 يوليه 2021
الأردن وبلجيكا يبحثان أوجه التعاون العسكري المشترك

اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

عمان - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مع رئيس أركان الدفاع البلجيكي الأدميرال هوفمان ميشيل، أوجه التعاون والتنسيق العسكري، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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يوسف أحمد الحنيطي هوفمان ميشيل بلجيكا الأردن

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