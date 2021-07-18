Masrawy logo white

"الصحة السعودية" تجهز مستشفى ميدانيا في المشاعر المقدسة

04:59 م الأحد 18 يوليه 2021
"الصحة السعودية" تجهز مستشفى ميدانيا في المشاعر المقدسة

السعودية

السعودية - (أ ش أ)

جهزت وزارة الصحة السعودية، مستشفى ميدانيا متنقلا في المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك حج هذا العام.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن المستشفى الميداني المتنقل يقدم خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويحوي 11 سريرا، منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب.. كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة إلى جانب الخدمات الطارئة.

وكانت الصحة السعودية قد دعت، في وقت سابق، حجاج بيت الله الحرام للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت بالحجاج إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

هذا المحتوى من

السعودية وزارة الصحة السعودية المستشفى الميداني المشاعر المقدسة

الخبر التالى:

السفارة المصرية بطرابلس تنجح في إعادة 140 مصريًا عالقًا في ليبيا (فيديو وصور)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا