Masrawy logo white

الأمم المتحدة: خسائر الفيضانات في أوروبا تؤكد الحاجة للاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث

04:56 م الأحد 18 يوليه 2021
الأمم المتحدة: خسائر الفيضانات في أوروبا تؤكد الحاجة للاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث

الأمم المتحدة

سويسرا - (أ ش أ)

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، إن الفيضانات التي اجتاحت عدة دول في أوروبا الأسبوع الماضي، وأدت إلى فقد الأرواح وتدمير المنازل، تؤكد الحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث.

وأشارت ميزوتوري - في بيان وزعته المنظمة في جنيف اليوم الأحد - إلى أن أوروبا شهدت فيضانات كبيرة من قبل، ولكن نادرا ما كانت بهذا الحجم مع خسائر مروعة في الأرواح، بما يؤكد أهمية التعامل مع التدابير اللازمة لتكييف المدن والبلدات والمناطق الريفية مع الصدمات التي تنشأ عن أنظمة الطقس في عالم يزداد احترارًا.

وأضافت أن هناك حاجة إلى جعل المناطق الحضرية أكثر مقاومة للفيضانات والعواصف؛ للتخفيف من آثار كميات كبيرة من المياه والانهيارات الأرضية التي تصاحب عادة مثل هذه الظواهر.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها الخاص بشأن التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه في حادثة واحدة على الأقل فقد تسعة أشخاص من ذوي الإعاقة حياتهم، مشددة على أنه يجب أن تأخذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث في الاعتبار احتياجات هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن قد يعانون من مشاكل في التنقل بما في ذلك كبار السن والأطفال والحوامل، مشيرة إلى ضرورة أن تشارك منظمات الإعاقة في عملية التخطيط لإدارة الكوارث.

ولفتت ميزوتورى إلى أن التحدي الذي يواجهه العالم ليس فقط الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكن الاستثمار في التكيف لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية البنية التحتية الحيوية.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة مخاطر الكوارث أوروبا الفيضانات

الخبر التالى:

"الصحة السعودية" تجهز مستشفى ميدانيا في المشاعر المقدسة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - طقس العيد.. 5 ظواهر مسيطرة.. وفرص أمطار على 3 مناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا