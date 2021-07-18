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خروج رئيس البرازيل من المستشفى بعد إصابته بانسداد معوي

04:31 م الأحد 18 يوليه 2021
خروج رئيس البرازيل من المستشفى بعد إصابته بانسداد معوي

جايير بولسونارو

برازيليا- (د ب أ):

خرج رئيس البرازيل، جايير بولسونارو من المستشفى اليوم الأحد، طبقا لأحدث تقرير طبي، بعد يوم من إعلان أطبائه أن حالته "جيدة حقا"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان قد تم نقل الرئيس 66 عاما إلى مستشفى في ساو باولو، يوم الأربعاء الماضي، بسبب انسداد معوي جزئي.

وفي منشور، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس السبت، قال إن السبب في حالته هو تعرضه لحادث طعن في عام 2018، بينما كان في حملة انتخابية.

وخضع لسلسة من الجراحات منذ الهجوم.

جايير بولسونارو البرازيل برازيليا

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