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مصر تؤكد رفضها الكامل للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

03:59 م الأحد 18 يوليه 2021
مصر تؤكد رفضها الكامل للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

القاهرة- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية اليوم الأحد تجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم ، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات مُذكّرًا أن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض.

وأشار المتحدث إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين وأنه، بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد.

وشدد المتحدث على الدفع قدماً بضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.

المسجد الأقصى الانتهاكات الإسرائيلية إسرائيل وزارة الخارجية المصرية

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