حكومة النمسا تُقدم مساعدات عاجلة للمضارين من الفيضانات

فيينا- (أ ش أ):

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحكومة ستقدم مساعدات عاجلة لجميع المضارين وأسر ضحايا الفيضانات التى ضربت البلاد أمس.

وقال كورتس ـــ فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد ـــ إن الصور مروعة في مدينة هالين النمساوية حيث انطلقت صفارات إنذار الدفاع المدني في منطقة البلدة القديمة بسبب غزارة مياه الأمطار التى أدت بالفعل لحدوث فيضانات هائلة.

وأضاف كورتس أنه وفقا لقوات الانقاذ فى المدينة اجتاح الفيضان كل شىء معه وكدس السيارات فوق بعضها البعض كما كانت الأقبية مغمورة بالمياه وطُلبت القوات من السكان عدم مغادرة منازلهم.

وأشار إلى أن الفيضان في مدينة هالين أدى لدمار واسع حيث لم يتمكن الكثير من المواطنين من الوصول إلى منازلهم في المساء، فضلا عن تسبب الأمطار الغزيرة والعواصف تسبتت في أضرار جسيمة في العديد من الأماكن الأخرى في النمسا.