فاينانشيال تايمز: متغير دلتا يضع عبئا ثقيلا على عشرات الدول النامية

لندن- (أ ش أ):

تضع سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي أصبحت مهيمنة بشكل سريع في معظم أنحاء العالم، عبئا ثقيلا على عشرات الدول النامية، حيث لا تكفي معدلات التطعيمات المتاحة لمنع تحول الزيادة في الحالات إلى موجة من الوفيات.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أنه في وقت بدأت فيه الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة، التي نجحت في إضعاف الصلة بين العدوى والوفيات، في استئناف نشاطها مرة أخرى، تدخل الدول الفقيرة ذات معدلات التطعيم المنخفضة في بعض الحالات أسوأ مراحلها من الوباء.

وقالت فاطمة حسن، مؤسسة "مبادرة العدالة الصحية" في جنوب إفريقيا: "يعتقد العالم أن هذا الوباء قد انتهى، لكننا لا نزال نفتقر إلى وجود إمدادات كافية من اللقاح على الرغم من إدراك العالم بأن متغير دلتا مدمر للغاية."

وأشارت الصحيفة إلى أن متغير دلتا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند يمثل 95 % من الحالات في جنوب إفريقيا حيث تم ترتيب الشفرة الجينية، ويتم تطعيم أقل من 3 % من الأشخاص بشكل كامل في جنوب إفريقيا بسبب عدم توفير الإمدادات اللازمة من اللقاحات، فضلا عن موجة من العنف السياسي في الآونة الأخيرة.

كما يمثل متغير دلتا 99 % من الحالات المسلسلة في إندونيسيا، حيث تم تطعيم 6 % فقط من السكان بشكل كامل .. وقد أبلغت جنوب إفريقيا وإندونيسيا عن أعداد قياسية من حالات الإصابة هذا الشهر.

ووفقا للصحيفة، يظهر نفس النمط في معظم أنحاء إفريقيا، التي سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 43 % على أساس أسبوعي في وفيات كوفيد-19، حسبما أوضحت منظمة الصحة العالمية، ومثلت خمس دول ( ناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس وأوغندا وزامبيا ) نسبة 83 % من الوفيات.

وسجلت إفريقيا مليون حالة إصابة جديدة خلال الشهر الماضي فقط، وهي أعلى نسبة إصابة خلال هذه المدة القصيرة، مما رفع إجمالي الإصابات في جميع أنحاء القارة إلى أكثر من 6 ملايين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أوروبا، كانت بريطانيا والبرتغال من الدول التي تشهد تصاعد أعداد الإصابات بمتغير دلتا، لكن معدلات التطعيم المرتفعة قللت من التأثير.

وفي بريطانيا، حيث تم تطعيم أكثر من نصف السكان بشكل كامل، انخفضت نسبة الوفيات مقابل حالات الإصابة من نحو واحد من كل 50 خلال موجة الشتاء إلى واحد من كل 750.

وفي المقابل، تسجل ناميبيا - التي تم تطعيم نسبة 2ر1 % من سكانها فقط - حالة وفاة واحدة لكل 22 حالة إصابة .. ويبلغ معدل الوفيات اليومي في ناميبيا 28 حالة وفاة لكل مليون شخص وهو الأعلى في العالم.