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الصحة الأردنية: شحنة لقاحات كورونا الأمريكية تدعم حملة التطعيم الوطنية واستلام 500 ألف جرعة

02:45 م الأحد 18 يوليه 2021
الصحة الأردنية: شحنة لقاحات كورونا الأمريكية تدعم حملة التطعيم الوطنية واستلام 500 ألف جرعة

لقاح كورونا

عمان- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن التبرع الأمريكي بشحنةِ من لقاحات فيروس كورونا سيسهم بشكل كبير في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف الهواري - خلال استقباله الشحنة التي تشمل 500 ألف جرعة بمطار الملكة علياء الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربطُ الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بينَ البلديْنِ والشعبينِ الصديقينِ على نحوٍ واسع، وفي كثيرٍ من الميادينِ، لاسيما ميدانِ الصحة.

وأوضح أن الحكومة ماضية بإعطاء اللقاح لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين، تجسيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وبالاستناد لخطة التطعيم الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي" إن الأردن أرسلت إلى الولايات المتحدة - وهي فى أمس الحاجة - معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءًا من الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للأردن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن لمواجهة الفيروس بلغ نحو 36.5 مليون دولار.

هذا المحتوى من

لقاحات كورونا وزارة الصحة الأردنية الأردن فيروس كورونا

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