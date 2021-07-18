السعودية: اكتمال استعدادات استبدال كسوة الكعبة المشرفة

مكة المكرمة- (أ ش أ):

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها اليوم الأحد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام.

وتحققت الرئاسة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، كما تحققت من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خلال مرحلة النقل والاستبدال، وإخضاع الثوب لمعايير الجودة.

وفي ذات الشأن، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية رفعت مستوى جاهزيتها لنقل ثوب الكعبة المشرفة عن طريق أسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

وأشار إلى أنه تم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت الحافلة لنقل اَلصُّنَّاع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

يذكر أن فريق الفحص والمعاينة التابع لوكالة الرئاسة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف قام بفحص ومعاينة الثوب المكون من 56 قطعة، مقسمة إلى 16 قطعة للحزام، و8 قطع تحت الحزام، و25 قنديلا، و3 قطع صمدية، و3 قطع عرق، وقطعة للمزراب، والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية الذي يحيط بأعلى الكعبة، فضلا عن التأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المزراب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من 5 قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.