بعد مخالطة مصاب بكورونا: جونسون يفضل العزل على برنامج الفحوص اليومية

لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سوف يدخل في عزل ذاتي بدلا من الخضوع لبرنامج الفحوص اليومية، وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بعد تلقي اتصال من برنامج الفحص والتتبع والموافقة في البداية على الخضوع للبرنامج الجديد الذي يهدف للحد من تفشي كورونا، تراجع عن هذا وفضل الدخول في عزل ذاتي.

وكان مكتب جونسون قد قال في بيان في وقت مبكر من اليوم الأحد إنه ووزير الخزانة ريشي سوناك لن يخضعا للعزل.

وقال متحدث باسم جونسون: "كان في تشيكرز (مقر الإقامة الريفي) عندما اتصل به برنامج تست آند تريس، وسوف يبقى هناك للعزل الذاتي".

وأفاد المتحدث بأن جونسون "لن يشارك في برنامج الفحص التجريبي".

أدى ذلك إلى رد فعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب حزب العمال وبعض أفراد الشعب. واضطر وزير الحكومة روبرت جينريك للدفاع عن القرار في البرامج التلفزيونية السياسية اليوم الأحد.

ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من المؤسسات ويتم تشغيله جنبا إلى جنب مع دراسة عامة للفحص اليومي للمخالطين مفتوحة لأي شخص يتم تحديده على أنه من المخالطين لحالة إيجابية.

كان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أعلن أمس السبت أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أصيب بأعراض مساء الجمعة، بعد ساعات من اجتماع في داونينج ستريت مع جونسون.

وجاء في بيان للحكومة البريطانية في وقت سابق اليوم إن جونسون وسوناك سوف يخضعان لفحوص يومية بعد أن تواصلت معهما هيئة الخدمات الصحية الوطنية باعتبارهما من مخالطي وزير الصحة.

تأتي هذه الخطوة قبل يوم من رفع حكومة جونسون القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا.