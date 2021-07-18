تراجع شعبية مجلس الوزراء الياباني لمستوى قياسي

طوكيو- (د ب ا):

خلص استطلاعان للرأي إلى أن شعبية مجلس الوزراء الياباني برئاسة يوشيهيدي سوجا تراجعت لمستوى قياسي، حيث تعرضت طريقة تعامل المجلس مع جائحة كورونا لانتقادات.

وأفاد استطلاع أجرته وكالة كيودو اليابانية للانباء أمس السبت واليوم الأحد أن شعبية المجلس انخفضت بواقع 1ر8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 9ر35%.

وأظهر استطلاع منفصل أجرته صحيفة شيمبون أمس السبت تراجع شعبية المجلس بواقع أربع نقاط لتصل إلى 30% .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاعين أجريا بعد أيام من تراجع وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا عن تعليقاته المثيرة للجدل بشأن إمكانية مطالبة الحكومة البنوك بتقييد القروض الممنوحة للمطاعم والمؤسسات الأخرى، التي لم تلتزم بحظر بيع المشروبات الكحوليات خلال فرض أحدث حالة طوارئ.