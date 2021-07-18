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رئيس موريتانيا يبحث هاتفيا مع رئيس مالي اختطاف عمال في مالي

03:42 ص الأحد 18 يوليه 2021
رئيس موريتانيا يبحث هاتفيا مع رئيس مالي اختطاف عمال في مالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (د ب أ):
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء السبت في اتصال هاتفي بالرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصيمي كويتا حادث اختطاف عاملين موريتانيين اثنين بشركة للأشغال العامة والطرق وثلاثة عمال بشركة "كوفك" الصينية المشتركة معها اختطفتهم جماعة مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بالمنظمات الجهادية في مالي.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن هذا الاتصال يأتي في إطار الاهتمام البالغ والمتابعة المكثفة لحادث الهجوم المسلح الذى تعرضت له ورشة الأشغال العامة أمس السبت بين مدينة "كالا" و"النواره" في الأراضي المالية والذى نفذه مسلحون مجهولون ونجم عنه اختطاف موريتانيين اثنين وثلاثة صينيين.

وتم اختطاف خمسة أشخاص يعملون في مشروع تشييد طريق يربط بين مدينتي " كالا" و " النواره " الماليتين تعمل الشركتان الموريتانية للأشغال العامة والطرق والصينية " كوفك " على إنجازه داخل الأراضي المالية.

وحسب شهود عيان قام المهاجمون بإضرام النيران في مخازن الشركة وشاحناتها الثقيلة وبعض المعدات والتجهيزات الاخرى وسلبوا ثلاث سيارات قبل أن يقيدوا العمال المختطفين ويغادروا بهم إلى وجهة مجهولة.

موريتانيا مالي حادث اختطاف عمال محمد ولد الشيخ الغزواني عاصيمي كويتا

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