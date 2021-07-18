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140 حالة وفاة و7542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

02:35 ص الأحد 18 يوليه 2021
140 حالة وفاة و7542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أرشيفية

تونس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 140 حالة وفاة و7524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لها مساء السبت عن إحصاء 140 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في المستشفيات من بينها 55 حالة وفاة مؤكدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأصبح العدد الإجمالي للوفيات 17 ألفا و 354 حالة.

وكان مدير الصحة العمومية فيصل بن صالح صرح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الخميس الماضي أن حوالي 4 آلاف وفاة جراء كورونا لم تدرج في نظام التبليغ دون أن يوضح أسباب ذلك.

وأصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 540 ألفا و 798 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس .

في المقابل، أكدت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من الفيروس بلغ 429 ألفا و 646 متعافيا.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تونس في 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول وفاة لمصاب بهذا الفيروس يوم 19 مارس2020.

وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا حالات وفاة تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

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