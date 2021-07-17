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فيضانات في مقاطعة سويسرية بسبب الأمطار الغزيرة

11:45 م السبت 17 يوليه 2021
فيضانات في مقاطعة سويسرية بسبب الأمطار الغزيرة

فيضانات في مقاطعة سويسرية بسبب الأمطار الغزيرة

جنيف - (د ب أ)

أدت الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 100 لتر لكل متر مربع في غضون 24 ساعة إلى فيضانات في مقاطعة سكسونيا السويسرية اليوم السبت.

وأعلن مكتب مقاطعة أوسترجيبيرج السكسونية السويسرية مساء اليوم أن هناك أماكن بها لم يعد ممكنا الوصول إليها.

وتتأثر بشكل خاص مناطق نويشتات وباد شانداو وراينسدورف شونا وجوريش.

تم إغلاق خط السكة الحديدية بين باد شونداو وديشين الواقعة بجمهورية التشيك.

وقال مركز مراقبة الأوضاع في وزارة الداخلية بمقاطعة سكسونيا مساء اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ردا على سؤال لها: "الوضع متوتر لكنه تحت السيطرة".

وحث مكتب المنطقة على تجنب دخول الأقبية والمرائب (الجراجات) المنخفضة والممرات السفلية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشكل الطرق والمسارات التي غمرتها المياه مخاطر كبيرة.

ووفقا لمركز الفيضانات بالولاية تم تجاوز مستوى التنبيه رقم 4 في مقياس نويشتات 1.

وقال المركز إن "ارتفاعًا حادًا في منسوب المياه" سيحدث في الروافد الدنيا لقنوات كيرنيتس وسبنيتس ولاخسباخ المائية.

حذر الخبراء من "وقوع فيضانات شديدة" بالمنطقة.

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