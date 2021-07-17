فرنسا ترسل شحنة أكسجين لتونس لمساعدتها في مكافحة كورونا

تونس - (د ب أ)

تسلمت تونس اليوم السبت شحنة مساعدات من فرنسا تتمثل في دفعة أولى من إمدادات الاكسجين من شأنها أن تخفف الضغط على المستشفيات.

وكان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي وسفير فرنسا لدى تونس أندري باران في استقبال الطائرة العسكرية الفرنسية التي حطت بمطار قرطاج الدولي.

وقال الوزير مهدي إن دفعات أخرى من الأكسجين والمساعدات الفرنسية ستصل تونس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات التي تشهد نقصا في الأكسجين.

وقال السفير الفرنسي: "كما نعلم الوضع الصحي في تونس حرج مع نقص في مخزون الأكسجين. وقد وجهت تونس نداء إلى الدول الصديقة ومن بينها فرنسا للحصول على إمدادات. هذه دفعة أولى وستصل كميات أخرى هامة خلال أيام".

وتعهدت فرنسا أيضا بمنح تونس 800 ألف جرعة من اللقاحات تضاف إلى 325 ألف جرعة أخرى ستمنح لتونس عبر مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت إيطاليا وسويسرا بادرتا بإرسال مساعدات إلى تونس أمس الجمعة فيما وجهت المملكة المغربية دفعة جديدة من المساعدات والتجهيزات الطبية اليوم السبت عبر طائرة عسكرية هي السادسة التي ترسلها المملكة إلى تونس خلال أيام.