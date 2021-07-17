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ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في بلجيكا إلى 27 شخصًا

08:16 م السبت 17 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في بلجيكا إلى 27 شخصًا

غرق سيارات في فيضانات بلجيكا

بروكسل - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات وتقلبات الطقس الشديدة في بلجيكا إلى 27 شخصًا اليوم السبت، حسبما أفاد المركز الوطني للأزمات.

كما أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين أو لا يمكن الوصول إليهم، على الرغم من أن البعض قد يكون فقد الهواتف النقالة على سبيل المثال أو لم يعد لديه طاقة في بطاريات الهواتف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت المجتمعات المتضررة مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب المعنيين بالأمر.

ونشرت دير لاين تغريدة على تويتر قائلت فيها: "نحن نحزن معًا، وسنبني معًا مرة أخرى".

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