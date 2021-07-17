Masrawy logo white

وصول طائرة عسكرية مغربية تحمل مساعدات طبية إلى تونس

08:10 م السبت 17 يوليه 2021
وصول طائرة عسكرية مغربية تحمل مساعدات طبية إلى تونس

وصول طائرة عسكرية مغربية تحمل مساعدات طبية إلى تون

تونس - (أ ش أ):

وصلت إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، اليوم السبت، طائرة عسكرية مغربية تحمل معدات طبية ومستلزمات إنشاء مستشفى ميداني؛ لدعم تونس في مجابهة جائحة كورونا.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري؛ منعت بموجبه جميع التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
مساعدات طبية تونس المغرب طائرة عسكرية

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في بلجيكا إلى 27 شخصًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مباشر.. كايزر تشيفز 0-0 الأهلي.. حلم العاشرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا