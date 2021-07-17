وصول طائرة عسكرية مغربية تحمل مساعدات طبية إلى تونس

تونس - (أ ش أ):

وصلت إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، اليوم السبت، طائرة عسكرية مغربية تحمل معدات طبية ومستلزمات إنشاء مستشفى ميداني؛ لدعم تونس في مجابهة جائحة كورونا.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري؛ منعت بموجبه جميع التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.