Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يرسل 200 ألف لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية

07:13 م السبت 17 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي يرسل 200 ألف لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

أرسل الاتحاد الأوروبي شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لكل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأفاد موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني، في بيان اليوم السبت، بأن التسليم جاء بعد طلب من سلطات كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم في ضوء تفاقم وضع فيروس "كورونا" بهما.

وقالت المفوضية الأوروبية إن اليونان ساهمت بمائة ألف جرعة من لقحات استرازينيكا لكلا البلدين.

وأعرب مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، عن شكره لليونان على مساعدتها للدول المجاورة. وقال: "نرى هنا مثالًا آخر على التنسيق السريع الذي قامت به آلية الحماية المدنية الأوروبية التي أثبتت أهميتها في دعم البلدان خلال جائحة كوفيد-19".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يمول ما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف نقل المساعدات المرسلة من خلال الآلية. ومنذ بداية الوباء، تلقت أكثر من 45 دولة دعما من لقاحات ومعدات طبية ووقائية وغيرها من المواد عبر آلية الحماية المدنية.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي بروكسل ألبانيا مقدونيا الشمالية

الخبر التالى:

الأسد يبحث مع وزير الخارجية الصيني مشاركة سوريا في مبادرة الحزام والطريق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - فتحي أساسيًا وعودة طاهر.. تعرف على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا