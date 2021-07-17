الاتحاد الأوروبي يرسل 200 ألف لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية

بروكسل - (أ ش أ):

أرسل الاتحاد الأوروبي شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لكل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأفاد موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني، في بيان اليوم السبت، بأن التسليم جاء بعد طلب من سلطات كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم في ضوء تفاقم وضع فيروس "كورونا" بهما.

وقالت المفوضية الأوروبية إن اليونان ساهمت بمائة ألف جرعة من لقحات استرازينيكا لكلا البلدين.

وأعرب مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، عن شكره لليونان على مساعدتها للدول المجاورة. وقال: "نرى هنا مثالًا آخر على التنسيق السريع الذي قامت به آلية الحماية المدنية الأوروبية التي أثبتت أهميتها في دعم البلدان خلال جائحة كوفيد-19".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يمول ما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف نقل المساعدات المرسلة من خلال الآلية. ومنذ بداية الوباء، تلقت أكثر من 45 دولة دعما من لقاحات ومعدات طبية ووقائية وغيرها من المواد عبر آلية الحماية المدنية.