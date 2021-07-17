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المكسيك تدرس إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

06:58 م السبت 17 يوليه 2021
المكسيك تدرس إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده تسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

وقال إبرارد للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "لدينا موقف من الابتعاد عن العمل في جميع أنحاء العالم، ونحترم جميع الحكومات، ونريد إعادة فتح العلاقات مع كوريا الشمالية أيضا مثل أي بلد آخر"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأقر الوزير المكسيكي بأن كوريا الشمالية ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بإجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى.

وأشارت بلومبرج إلى أن إبرارد، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المكسيك، ربما يسعى للتقارب من قاعدة حزب مورينا الحاكم، في حين يظهر استقلال السياسة الخارجية عن الولايات المتحدة.

وقطعت المكسيك علاقاتها مع كوريا الشمالية في ظل الادارة السابقة. وأصدرت الرئاسة المكسيكية مرسوما يأمر الوكالات الحكومية بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

مارسيلو إبرارد المكسيك كوريا الشمالية

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