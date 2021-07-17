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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف المنطقة الحدودية

06:35 م السبت 17 يوليه 2021
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف المنطقة الحدودية

قصف المنطقة الحدودية

يريفان - ( د ب أ )

وقعت حوادث مسلحة جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم القوقاز الجنوبي.

وأعلنت وزراة الدفاع الأذرية فى العاصمة باكو اليوم السبت أن القوات الأرمينية قصفت مواقعها عدة مرات.

وذكرت الوزارة أن مواقعها ردت على مصادر النيران، مضيفة أنه لم يصب أحد.

ووجهت أرمينيا اللوم أمس الجمعة إلى جارتها أذربيجان لاطلاقها النار على مواقع للجيش الأرميني وليس من الممكن التحقق من ذلك من مصادر مستقلة.

وخلال زيارة إلى أرمينيا، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجانبين إلى الانسحاب من المنطقة الحدودية. وقال ميشيل "بمجرد أن يكون هناك حوار ومفاوضات، فإنه يبدو من المفيد لنا أن تنسحب القوات من المناطق المتنازع عليها لتعزيز الهدوء".

النزاعات الحدودية أرمينيا أذربيجان القوقاز

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