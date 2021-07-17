رئيسة المفوضية الأوروبية تتفقد الوضع في بلجيكا بسبب الفيضانات المدمرة

بلجيكا - (أ ش أ)

تفقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، الوضع في بلجيكا في مدينتي روتشفورت وبيبنستر إثر اجتياح الفيضان الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا في بلجيكا حتى الآن.

وقالت رئيسة المفوضية في تغريدة على تويتر "لقد رأيت الخراب الذي سببته الفيضانات، تألمت حينما التقيت مع المواطنين الذين تحطمت بيوتهم وضاعت مدخرات حياتهم"، قائلة "أوروبا معكم. نحن معكم في حداد وسنكون معكم في إعادة البناء".