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رئيسة المفوضية الأوروبية تتفقد الوضع في بلجيكا بسبب الفيضانات المدمرة

06:30 م السبت 17 يوليه 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية تتفقد الوضع في بلجيكا بسبب الفيضانات المدمرة

أورسولا فون دير لاين

بلجيكا - (أ ش أ)

تفقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، الوضع في بلجيكا في مدينتي روتشفورت وبيبنستر إثر اجتياح الفيضان الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا في بلجيكا حتى الآن.

وقالت رئيسة المفوضية في تغريدة على تويتر "لقد رأيت الخراب الذي سببته الفيضانات، تألمت حينما التقيت مع المواطنين الذين تحطمت بيوتهم وضاعت مدخرات حياتهم"، قائلة "أوروبا معكم. نحن معكم في حداد وسنكون معكم في إعادة البناء".

هذا المحتوى من

Asha
أورسولا فون دير لاين بلجيكا الفيضانات المفوضية الأوروبية

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