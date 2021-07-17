Masrawy logo white

باكستان تؤكد العمل على ضمان أمن العمال الصينيين بعد انفجار حافلة داسو

05:57 م السبت 17 يوليه 2021
باكستان تؤكد العمل على ضمان أمن العمال الصينيين بعد انفجار حافلة داسو

وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد

باكستان - (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد، اليوم السبت، أن بلاده ستوفر "أمنا مضمونا" للعمال الصينيين في المشروعات المختلفة وذلك عقب مقتل تسعة صينيين في حادث انفجار حافلة شمال غرب باكستان الأربعاء الماضي.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن الصين تعد أقرب أصدقاء باكستان، وأن تلك الأعمال "الجبانة" لن تؤثر على قوة صداقة البلدين، مضيفا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجي أبلغه خلاله بآخر مستجدات التحقيق في الحادث.

وأضاف أن التحقيقات في حادث الحافلة جارية، وسيتم الكشف عمن يقفون وراءها فيما يتم تقديم أفضل علاج للجرحى، مشيرا إلى تعليمات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسلطات بشأن تعزيز أمن المواطنين الصينيين في باكستان.

وأشار الوزير إلى أن فريقا صينيا يضم 15 عضوا وصلوا إلي باكستان أمس للمشاركة في التحقيقات في حادث الحافلة التي كانت تقل حوالي 40 صينيا من مهندسين وخبراء مساحة في مجال الصيانة الميكانيكية للعمل في مشروع سد داسو في إقليم بختونخوا.

هذا المحتوى من

الشيخ رشيد أحمد باكستان وزارة الداخلية الباكستانية انفجار الصين

الخبر التالى:

الجيش الباكستاني ينشر قوات على جميع المعابر مع أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - فتحي أساسيًا وعودة طاهر.. تعرف على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا