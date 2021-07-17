باكستان تؤكد العمل على ضمان أمن العمال الصينيين بعد انفجار حافلة داسو

باكستان - (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد، اليوم السبت، أن بلاده ستوفر "أمنا مضمونا" للعمال الصينيين في المشروعات المختلفة وذلك عقب مقتل تسعة صينيين في حادث انفجار حافلة شمال غرب باكستان الأربعاء الماضي.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن الصين تعد أقرب أصدقاء باكستان، وأن تلك الأعمال "الجبانة" لن تؤثر على قوة صداقة البلدين، مضيفا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجي أبلغه خلاله بآخر مستجدات التحقيق في الحادث.

وأضاف أن التحقيقات في حادث الحافلة جارية، وسيتم الكشف عمن يقفون وراءها فيما يتم تقديم أفضل علاج للجرحى، مشيرا إلى تعليمات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسلطات بشأن تعزيز أمن المواطنين الصينيين في باكستان.

وأشار الوزير إلى أن فريقا صينيا يضم 15 عضوا وصلوا إلي باكستان أمس للمشاركة في التحقيقات في حادث الحافلة التي كانت تقل حوالي 40 صينيا من مهندسين وخبراء مساحة في مجال الصيانة الميكانيكية للعمل في مشروع سد داسو في إقليم بختونخوا.