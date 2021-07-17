الدبيبة: لن تبقى أي قوة أجنبية في ليبيا

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.

وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء كما لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا.

وأضاف الدبيبة: "سنعمل على جعل الانتخابات واقعا يلمسه القاصي والداني كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثر أمام رغبة الشعب الليبي وسنستمر في توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية وسنعمل على استثمار ثرواتنا بما يحقق الرفاهية لحاضرنا ولبناء مستقبل أجيالنا كما سنعمل على توظيف نفطنا بما يخدم التنمية المستدامة التي نسعى لها".

وأردف الدبيبة قائلا: "لا شئ ينقصنا لنلحق بركب التقدم حيث أن فئة الشباب تمثل العدد الأكبر من تعداد الشعب وهو من نراهن عليهم في المستقبل".

وتابع الدبيبة قائلا: "دعونا لتفعيل العقوبات في حق المعرقلين لمسيرة توحيد الدولة وبناء المؤسسات ومعاقبة المحرضين على العنف والحرب والكراهية في الداخل والخارج".

وختم بالقول: "لقد وجدنا تجاوبا ودعما كبيرا من المجتمع الدولي وسنصل لتحقيق أهدافنا، مؤكدا أن الهدم والتدمير سهل لكن البناء والمصالحة صعب ومشددا على أن ليبيا واحدة ولن يقبل بتقسيمها".