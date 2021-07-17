Masrawy logo white

تركيا تدين قرار "العدل الأوروبية" بشأن الحجاب: ينتهك كرامة الإنسان

04:52 م السبت 17 يوليه 2021
تركيا تدين قرار "العدل الأوروبية" بشأن الحجاب: ينتهك كرامة الإنسان

فخر الدين ألطون

وكالات:

دان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن "حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".

وكتب ألطون عبر تويتر ، السبت: "الفاشية انتشرت في المحاكم، هذا أمر لا يصدق"، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية "الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية".

وأضاف: "بدلا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه.. ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان".

وقالت محكمة العدل الأوروبية الخميس إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.

فخر الدين ألطون تركيا محكمة العدل الأوروبية الحجاب الإسلامي

الخبر التالى:

الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا داخل مطار المثنى وينقذ حاوية صواريخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا