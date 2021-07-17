تركيا تدين قرار "العدل الأوروبية" بشأن الحجاب: ينتهك كرامة الإنسان

وكالات:

دان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن "حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".

وكتب ألطون عبر تويتر ، السبت: "الفاشية انتشرت في المحاكم، هذا أمر لا يصدق"، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية "الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية".

وأضاف: "بدلا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه.. ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان".

وقالت محكمة العدل الأوروبية الخميس إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.