العراق: حريق بمطار المثنى في بغداد.. وإنقاذ حاوية صواريخ

وكالات:

أخمدت قوات الدفاع المدني العراقية حريقا داخل مطار المثنى وسط بغداد، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضحت الوكالة أن القوات نجحت أيضا في إنقاذ حاوية للصواريخ والذخائر، قبل أن تصلها النيران.

وقبل أسابيع، شهد مطار المثنى حريقا آخر نشب داخل قاعة للمؤتمرات، قبل أن تتم السيطرة عليه.