إصابة وزير الصحة الجديد في بريطانيا بفيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

قبل أيام من رفع قيود إجراءات السلامة تماما في إنجلترا، أعلن وزير الصحة البريطاني أنه مصاب بالفيروس.

وحث ساجد جافيد المواطنين على أخذ اللقاح وأضاف أنه أخذ جرعتين من اللقاح، ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة.

وكان الوزير قد أعلن مؤخرا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تصل في وقت لاحق من الصيف إلى 100 ألف حالة يوميا، لكنه لا يعتقد أن هذا سيضع ضغوطا على الخدمات الصحية.

ويتجاوز الآن عدد الحالات اليومية في بريطانيا 50 ألف حالة، حتى قبل رفع الحظر في إنجلترا. وتعد بريطانيا من أفضل الدول من حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس في العالم، إذ تلقى حتى الآن أكثر من ثلثي البالغين اللقاح بجرعتيه.