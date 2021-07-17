الدبيبة يتعهد بإخراج "أي مرتزقة أو قوات أجنبية" من ليبيا

وكالات:

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات "واقعا"

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الدبيبة قوله بعد عودته من نيويورك إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج".

وقال الدبيبة "وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي"، على الرغم من قوله إنه "لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد".

وتابع: "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة".

وانتهت اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي دون الوصول إلى نتائج، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية أمس الجمعة. وتقرر تأجيل جلسة الغد إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

كانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بدأت اجتماعا افتراضيا مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت البعثة في بيان، إنها تتطلع خلال هذا الاجتماع الذي يتواصل إلى السبت، إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750 لسنة 2021، من أجل مساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

وتثير حالة الجمود السياسي الانتخابي في ليبيا، قلقا أمميا ودوليا من أن يؤدي ذلك إلى عدم احترام الجدول الزمني للانتخابات ومخاوف من أن يبدّد هذا التعثّر ويعطل مسار السلام في البلاد.