اليمن: مظاهرة حاشدة تنديدًا بانهيار العملة وغلاء المعيشة جنوبي البلاد

صنعاء- (د ب أ):

شهدت محافظة أبين جنوبي اليمن، السبت، مظاهرة حاشدة تنديدا بارتفاع الأسعار في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وجاب المتظاهرون الشارع العام للمدينة، حاملين لافتات تندد بما وصفوها بـ "سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي بحق الشعب في الجنوب".

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لغلاء المعيشة وانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وقال متظاهرون: "خروجنا اليوم جاء للتعبير عن ما وصلت إليه الأوضاع جراء انهيار العملة المحلية وارتفاع غلاء المعيشة الذي يتعرض له هذا الشعب المكلوم على أمره".

وأكدوا، في بيان رسمي، أن ما وصفها بـ "ثورة الجياع " ستستمر حتى تحقيق العيش الكريم "للشعب الجنوبي".

وخلال الأيام الماضية، شهدت العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً انهياراً حاداً لأول مرة، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال يمني، وسط حالة من السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار الوضع الإنساني.