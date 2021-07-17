Masrawy logo white

مرشح لخلافة ميركل يصف الفيضانات بأنها "كارثة القرن"

03:37 م السبت 17 يوليه 2021
مرشح لخلافة ميركل يصف الفيضانات بأنها "كارثة القرن"

الفيضانات

ارفشتات(ألمانيا)- (د ب أ):

وصف أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا أول أمس الخميس بأنها " كارثة القرن".

وخلال زيارة لمدينة ارفتشتات التي تضررت من الفيضانات، قال رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، التي تضررت من الكارثة، إن مساعدة المناطق المتضررة "واجب وطني"، مشيرا إلى أن الولاية والبلديات لا يمكنها فعل ذلك وحدها.

كان رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي توجه برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لزيارة مدينة ارفتشتات غرب مدينة كولونيا.

وكانت هذه المدينة تضررت بشدة من السيل المفاجئ والفيضانات.

الفيضانات ميركل ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير غرق قرى في ألمانيا

الخبر التالى:

صحيفة أمريكية: خطة أوروبية من 3 محاور لإبطاء برنامج إيران النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا