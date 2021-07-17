مرشح لخلافة ميركل يصف الفيضانات بأنها "كارثة القرن"

ارفشتات(ألمانيا)- (د ب أ):

وصف أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا أول أمس الخميس بأنها " كارثة القرن".

وخلال زيارة لمدينة ارفتشتات التي تضررت من الفيضانات، قال رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، التي تضررت من الكارثة، إن مساعدة المناطق المتضررة "واجب وطني"، مشيرا إلى أن الولاية والبلديات لا يمكنها فعل ذلك وحدها.

كان رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي توجه برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لزيارة مدينة ارفتشتات غرب مدينة كولونيا.

وكانت هذه المدينة تضررت بشدة من السيل المفاجئ والفيضانات.