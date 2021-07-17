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بري يعتذر عن عدم تقبل تهاني عيد الأضحى بسبب الأوضاع في لبنان

02:38 م السبت 17 يوليه 2021
بري يعتذر عن عدم تقبل تهاني عيد الأضحى بسبب الأوضاع في لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بيروت- (د ب أ):

اعتذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن "عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك نظرا إلى الأوضاع التي يمر بها لبنان".

وتمنى بري ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، السبت، "للبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، أن يعيد عليهم هذه المناسبة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد تعافى لبنان".

كما تمنى لـ "الأمتين العربية والإسلامية الأمن والتقدم والاستقرار، وللشعب الفلسطيني تحقيق حلمه بالتحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ويشهد لبنان أزمة سياسة واقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث تخطى 22 ألف ليرة لبنانية، وتفاقم ارتفاع سعر صرف الدولار بعد إعلان الرئيس الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.

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