بلجيكا: ارتفاع وفيات الفيضانات إلى 24

بروكسل- (د ب أ):

أعلن المركز الوطني البلجيكي صباح السبت ارتفاع عدد وفيات الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى 24، فيما بدأت الدولة الصغيرة في تقييم الأضرار الكاملة التي لحقت بها في الأيام الأخيرة.

وقال المركز الوطني الحكومي في بيان على الإنترنت: "للأسف، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم سيزداد مرة أخرى في الساعات والأيام القادمة".

وأضاف المركز أن عمال الطوارئ يواصلون جهود الإنقاذ على الأرض ، ولكن في مقاطعة لييج التي تضررت بشدة، "انتهت عملياً" عمليات البحث.

وتابع البيان أن مستوى المياه في نهر ميوس، الذي أصبح مرتفعا بشكل خطير في العديد من المواقع مما أدى إلى عمليات إخلاء في وسط مدينة لييج، على سبيل المثال، ينخض الآن ببطء.

وفقًا للمركز، كان هناك تهديد بأنفجار سد مايسك في مقاطعة ليمبورج مساء الجمعة ، ولكن لم يحدث هذا.

وتوقف هطول الأمطار تدريجياً أمس الجمعة ، مع توقعات بطقس صاف ومشمس في الأيام التالية.

وأفادت وكالة أنباء بيلجا، بأن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو زار المجتمعات المتضررة اليوم السبت برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

ويقع مقر المفوضية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.