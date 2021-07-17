العراق يستغيث: نواجه ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا

بغداد- (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، أنها تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر، استغاثته: "نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا ،وأن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق".

ولفت إلى أن"العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً ،ونحتاج الى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية ".

وأشار المتحدث إلى أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا، رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".

ودعا إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك أخذ اللقاحات".

كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس الجمعة تسجيل 44 حالة وفاة و8336 إصابة و 7805 حالات شفاء .