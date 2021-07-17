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اتفاق عراقي سوري لتنظيم ملف المياه بين البلدين

10:47 ص السبت 17 يوليه 2021
اتفاق عراقي سوري لتنظيم ملف المياه بين البلدين

مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية

بغداد- (د ب أ):

وقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني مع نظيره السوري تمام رعد، السبت، اتفاقًا مشتركاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين.

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"تم توقيع اتفاق مشترك بين وزيري الموارد المائية في الجمهورية العراقية والسورية، وتضمن الاتفاق على تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ".

وأضافت أن"الاتفاق تضمن أيضاً تفعيل أعمال اللجان الفنية وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه عند الحدود التركية السورية".

وأشارت إلى أن "الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والإدارية بين الجانبين وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية".

مهدي رشيد الحمداني العراق ملف المياه وزارة الموارد المائية العراقية

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